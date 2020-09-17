Кравчук вимагає від окупантів негайно допустити Червоний Хрест до полонених



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Окупанти блокують візит Червоного Хреста до українських в'язнів, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу

Бойовики та Російська Федерація не виконують домовленостей про забезпечення безперешкодного доступу до полонених

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук закликав окупантів негайно забезпечити можливість представникам Червоного Хреста відвідати українських в'язнів, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України, про що свідчать листи та звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні», – наголосив Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ зазначив, що 12 грудня 2019 року український парламент вніс зміни до Закону України «Про попереднє ув’язнення» з метою забезпечення безперешкодного доступу представників МКЧХ до осіб, що перебувають під вартою.

Водночас він підкреслив, що ОРДЛО та Російська Федерація не виконують домовленостей про забезпечення безперешкодного доступу для МКЧХ, досягнутих під час зустрічі радників лідерів нормандського формату, що відбулася 11 вересня цього року в Берліні.

Він зазначив, що «Україна глибоко вдячна МКЧХ та ОБСЄ, зокрема главі делегації МКЧХ в Україні пані Флоранс Жиллєтт, а також координатору робочої групи з гуманітарних питань в ТКГ послу Тоні Фрішу, за послідовну підтримку справедливих вимог української сторони. Разом з тим, усі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються й не виконуються саме з боку ОРДЛО та Російської Федерації».

«Неприпустимо й обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю й відвідати 175 утримуваних в ОРДЛО громадян України вдалося одержати відповідь лише щодо однієї особи!» – наголосив Кравчук.

За його словами, не менше обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури.

«Ми вимагаємо припинити знущання з наших громадян й забезпечити доступ до них представників МКЧХ», – додав він.

Глава делегації України в ТКГ підкреслив, що доступ має бути наданий, серед іншого, і «до секретної донецької в'язниці «Ізоляція», сумно відомої через катування українців і нелюдські умови утримання, та всіх інших катівень».

Нагадаємо, 16 вересня засідання Тристоронньої контактної групи тривало близько семи годин.

До слова, віцепрем’єр Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі.

Також цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні.

До слова, Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.