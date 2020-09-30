Українська делегація в ТКГ: Фокін має право на позицію, якою б дивною вона не здавалась



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У контактній групі очікують, що заяви Вітольда Фокіна отримають належну оцінку

Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала на заяви Фокіна, який не бачить війни Росії проти України

Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) відреагувала на скандальні заяви першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна.

Спільну заяву представників української делегації в ТКГ підписали Леонід Кравчук, Олексій Резніков та Олександ Мережко.

Учасники української делегації в ТКГ наголошують, що Фокін має право на власну позицію, «якою б дивною вона не здавалась».

«Але ми разом як делегація України у переговорах у ТКГ повинні дотримуватись виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участь у переговорах. Тим більше, що у питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватись офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю співпадає з правдою про війну», – йдеться у документі.

Також наголошується, що війну на територію України «принесла Росія та її громадяни».

«Саме тому, наприклад, переговори за нашою участю відбуваються у тристоронньому форматі – Україна, ОБСЄ як посередник та Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території», – відзначають учасники делегації.

Водночас зазначається, що під час роботи в ТКГ Фокін не озвучив «жодних сумнівних заяв».

«Жодного разу у нашій роботі як української делегації у Тристоронній контактній групі ми не чули сумнівних заяв від пана Фокіна й не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок. Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, який представляє державу. Тим більше, розмова відбувалась у Верховній Раді України. Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку», – додали члени української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має покинути ТКГ.

Раніше глава МВС Арсен Аваков назвав Фокіна махровим ідіотом та мерзотником та закликав «негайно його гнати на пенсію».

Як відомо, «Європейська солідарність» вимагає порушити справу щодо Фокіна за фактом державної зради.

Зазначимо, що комітет Ради ініціює звільнення Фокіна.

Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.