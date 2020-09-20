Росія і ОРДЛО заблокують все, поки Рада не дозволить вибори на Донбасі, – Кравчук



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Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук Фото УНІАН

«Якщо немає бажання однієї сторони домовлятися, а є бажання тільки України, то поле маневру звужується» – голова делегації в ТКГ

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що якщо Верховна рада не змінить постанову про місцеві вибори – це заблокує не лише обмін полоненими, але й усю роботу Тристоронньої контактної групи. Про це він заявив у коментарі Суспільному.

«Сьогодні вже очевидно, на всіх зустрічах Тристоронньої контактної групи, всі питання, які обговорюються упираються в одне: Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані», – заявив Кравчук.

Він додав, що «якщо немає бажання однієї сторони домовлятися, а є бажання тільки України, то поле маневру звужується і його не існує з конкретних питань, але ми маємо шукати відповіді на всі питання».

Кравчук уточнив, що не знає, чи Верховна рада змінить постанову.

Тим часом віцепрем’єр-міністр, перший заступник голови делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Резніков пропонує Верховній раді ухвалити альтернативне рішення щодо місцевих виборів, яке дозволить розблокувати переговори з Росією.

«Приймати те чи інше рішення по зміні чи уточненню цієї постанови – це виключно прерогатива українського парламенту. (...) Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і ухвалити якесь інше рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика для переговорів, яке підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї? Таке рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОСБЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в Тристоронній контактній групі», – заявив Резніков у Раді 18 вересня.

Нагадаємо, Фокін розповів, як познайомився з Єрмаком.

Як повідомлялося, Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу.

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