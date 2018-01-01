Спалах кору: священикам Одеської єпархії УПЦ МП заборонили агітувати проти щеплень

У церкві щодня здійснюють молебні «про хворих і припинення морової пошесті»

У зв'язку зі спалахом кору в усіх храмах Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату щодня здійснюють молебні «про хворих і припинення морової пошесті». Як повідомляє прес-служба релігійної організації, відповідне розпорядження митрополит Агафангел підписав 11 січня. Архієрей звернув увагу духовенства на неприпустимість агітації



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У церкві щодня здійснюють молебні «про хворих і припинення морової пошесті»

У зв'язку зі спалахом кору в усіх храмах Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату щодня здійснюють молебні «про хворих і припинення морової пошесті». Як повідомляє прес-служба релігійної організації, відповідне розпорядження митрополит Агафангел підписав 11 січня.

Архієрей звернув увагу духовенства на неприпустимість агітації проти щеплень. На його думку, питання з вакцинацією - це суто медичний аспект, який немає духовних основ.

«Рішення про щеплення або відмову від неї повинні приймати лише батьки дитини; священик же не має права впливати на прийняття рішень батьками, піддаючи ризику здоров'я і життя дітей », - наголошується в розпорядженні Агафангела.

Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

Джерело: Думская