Скандал з переписом населення: Дубілет проведе пресконференцію «щоб ні в кого не залишилось думки, що хтось мухлював»



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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет відреагував на претензії до його методу оцінки населення України

Міністр хоче «ще раз крок за кроком показати, які розрахунки ми провели та як ми вийшли на ті цифри, які опублікували»

Сьогодні у Києві міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет проведе пресконференцію, присвячену методології з Оцінки чисельності населення.



Про це він повідомив у соцмережах. Він розповів, що разом з ним участь у пресконференції братимуть голова Держстату Ігор Вернер, завідувач відділом моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Володимира Саріогло, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Олег Чертова а також засновники проєкту «Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах» Павло Полікарчук та Марія Данюк.

«Можна вести дискусію про те, чи потрібно проводити традиційний перепис населення. Можна сперичатися, наскільки коректні ті методи, які ми обрали. Але для мене дуже принципово, щоб ні в кого не залишилось і думки про те, що хтось десь міг мухлювати або обманювати. Хтось може ставити під сумнів мої управлінські компетенції. Хтось — математичні чи статистичні. Але я не можу дозволити, щоб хтось ставив під сумнів мої моральні якості (або членів нашої робочої групи)», - написав Дубілет.



Міністр додав, що таким чином хоче «ще раз крок за кроком показати, які розрахунки ми провели та як ми вийшли на ті цифри, які опублікували».

Напередодні Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення і готує матеріали в ДБР.

Раніше громадська організація «Український центр громадських даних» заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Оцінку чисельності населення проводили трьома методами. Перший метод – це дані мобільних операторів. Друга методика – використання статево-вікової інформації, так званої «ялинки» з двох джерел – з даних Держстату і електронних реєстрів України.

Для третього методу було взято дані державного реєстру фізичних осіб і «почистили» його, виділивши людей, які хоч раз так чи інакше взаємодіяли з державою за останні 3 роки.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.







