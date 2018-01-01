Скандальний блогер анонсував гучний скандал в прямому ефірі News One (Оновлено)

Скандально відомий Дурнєв повідомив, коли й де буде обговорюватися «дуже серйозний компромат» на Мураєва

Скандальний блогер та провокатор Олексій Дурнєв анонсує скандал в прямому ефірі на телеканалі NewsOne в рамках телепроекту «Український формат». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. «Хлопці, всупереч поширеній думці, що канал Newsone знаходиться на ручному управлінні Євгена Мураєва сьогодні в ефірі їх головного



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Скандальний блогер Олексій Дурнєв зробив цікавий анонс

Скандально відомий Дурнєв повідомив, коли й де буде обговорюватися «дуже серйозний компромат» на Мураєва

Скандальний блогер та провокатор Олексій Дурнєв анонсує скандал в прямому ефірі на телеканалі NewsOne в рамках телепроекту «Український формат».

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Хлопці, всупереч поширеній думці, що канал Newsone знаходиться на ручному управлінні Євгена Мураєва сьогодні в ефірі їх головного шоу «Український формат» понад чверть ефіру буде обговорюватися дуже серйозний компромат на цю людину», - запевнив Дурнев.

За його словами, цей факт можна розцінювати як «великий крок назустріч свободі слова».

«І подвійно приємно, що саме на цьому каналі. Сьогодні о 20:00», - нагадав він.

Як згодом стало відомо, шоу «Український формат» не вийшло в ефір у зазначений час. Канал скасував його вихід з невыдомих причин, а повідомлення Дурнєва, очевидно, було спланованою провокацією.