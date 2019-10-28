ЗМІ дізналися, за що Зеленський критикував «слуг народу»



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Володимир Зеленський був на засіданні фракції перші 40 хвилин Фото: Главком

На закритому засіданні фракції, зокрема, була порушена тема недавнього гучного скандалу з фінансовим комітетом Ради

Президент України Володимир Зеленський на закритому засіданні фракції «Слуга народу» лаяв депутатів за погану дисципліну.

Про це LB.ua повідомило джерело із засідання фракції.

«Засідання фракції «Слуга народу» триває вже понад дві години. Перші 40 хвилин на засіданні був президент Володимир Зеленський. Спочатку він лаяв нас за погану дисципліну. Мовляв, багато спізнювалися до призначеного часу зборів - на 19:00 в «Парковому». З ним був Андрій Богдан і Трофимов (глава і заступник Офісу президента, - ред.). На початку «спічу» президента була «тепла ванна», він розповідав нам про свою поїздку в Золоте. Але потім президенту поставили кілька жорстких запитань від самих депутатів», - зазначило джерело.

Насамперед, зі слів співрозмовника, на закритому засіданні фракції була порушена тема недавнього гучного скандалу з фінансовим комітетом (про можливий підкуп 11 членів комітету, - ред.).

«Запитання пролунали від депутатів Олександра Дубінського та Ольги Василевської. Президент знову нагадав їм про вимогу пройти тест на поліграфі. Звучало це в риториці так: «Нехай всі наші вороги викусять цю історію в результаті». Можу сказати, що все це переросло в справжню лайку. І члени комітету, заочно звинувачені в тому, що взяли гроші (за нібито неголосування за рекомендацію до ухвалення Радою законопроєктів «проти майданчиків Яценка», - ред.), тепер готові йти до керівництва парламенту і просити відставки глави фінкомітету, нардепа Гетьманцева. Ці депутати налаштовані категорично і непримиренно», - продовжив депутат.

Друге запитання президенту, за його інформацією, поставив депутат «Слуги народу» Максим Бужанський. «А саме, щодо скандалу з екскерівником «Правого сектору» Сергієм Стерненком. І про роль генпрокурора Рябошапки в цьому питанні», - додав він.

Після від'їзду президента, як розповів депутат, «засідання фракції продовжив Трофімов, де обговорювалися питання регіональної політики і призначення голів РДА, адже мажоритарники всюди бунтують проти», - наголосив він.

Що ж стосується питання про можливе позбавлення депутатських повноважень нардепа «Слуги народу» В'ячеслава Медяника, враховуючи нещодавній скандал з появою його листування в мережі, «то нам на фракції повідомили, що питання знято. Депутат пройшов поліграф і чистий».

Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» в понеділок проводить закрите засідання фракції.

До слова, партія «Слуга народу» планує провести з'їзд 9-10 листопада для зміни лідера.

Нагадаємо, Дубінський добровільно пройшов поліграф через скандал у комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 24 жовтня пройшов перевірку на поліграфі.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні. Офіс президента збирався перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.

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