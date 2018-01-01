За даними Держгеокадастру, в Україні зберігається двократний розрив між платою за державні та приватні землі

Середня вартість оренди сільськогосподарської землі у 2017 році, у порівнянні з 2016-м, зросла на 25%. Про це повідомляє прес-служба Держгеокадастру. Так, у 2017 році власники паїв у середньому отримали 1369 грн за гектар. Станом на 1 січня 2017 року цей показник складав 1093,4 грн/га. Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській



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Найвищу орендну плату отримують власники паїв на Черкащині

За даними Держгеокадастру, в Україні зберігається двократний розрив між платою за державні та приватні землі

Середня вартість оренди сільськогосподарської землі у 2017 році, у порівнянні з 2016-м, зросла на 25%. Про це повідомляє прес-служба Держгеокадастру. Так, у 2017 році власники паїв у середньому отримали 1369 грн за гектар. Станом на 1 січня 2017 року цей показник складав 1093,4 грн/га.

Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській (2961,8 грн/га), Полтавській (2553 грн/га), Харківській (2111 грн/га) та Сумській (2100,2 грн/га) областях. Найдешевше користування землею обходилося у Закарпатській (718,9 грн/га), Запорізькій (794,7 грн/га), Миколаївській (825,8 грн/га) та Херсонській (842,3 грн/га) областях. Загальна площа цієї категорії сільгоспземель, переданих в оренду за договорами, складає 16,9 млн гектарів.

Середня орендна плата за передані на земельних аукціонах ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності станом на 1 січня 2018 склала 2793,2 грн/га, тоді як станом на 01.01.2017 показник становив 2249,8 грн/га. Зростання за рік становить 24%.

Зазначається, що в середньому за останній рік державні землі здавалися в оренду вдвічі дорожче, ніж приватні. Таке ж співвідношення Держгеокадастр зафіксував за підсумками 2016 року.

Ще більший розрив спостерігається у порівнянні з орендною платою за землі державної власності, передані в користування на безконкурентних засадах за договорами минулих періодів. Станом на 01.01.2018 цей показник в середньому по Україні становив всього 1053 грн/га.

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк переконує, що держава демонструє вищу ефективність у розпорядженні своїми земельними ресурсами в порівнянні з приватним сектором. За його даними, були перекриті можливості безаукціонної передачі землі, а самі земельні торги перестали бути формальними, перетворившись на висококонкурентний інструмент, що забезпечив середню ставку оренди держземель за минулий рік на рівні 14,74%. Чиновник нагадав, що в минулому році держава вперше визначила основні засади управління землями, прийнявши відповідну Стратегію та закріпивши мінімально припустимі параметри оренди (до 7 років та не менше 8% від нормативної грошової оцінки).

За його словами, в частині приватних земель зростання вартості оренди гальмують наявність локальних монополій орендарів, відсутність вільного ринку землі та відсутність дієвих об’єднань власників землі, більшість з яких є громадянами похилого та дуже похилого віку.

У Держгеокадастрі додають, що станом на 1 січня 2018 в Україні укладено 4,9 млн договорів оренди земельної частки (паю), із них із фермерськими господарствами – 0,75 млн договорів. Більшість договорів (2,3 млн) укладено терміном на 8-10 років.