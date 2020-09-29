SkyUp вирішила не скасовувати рейсів до Вірменії



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Маршрут є цілком безпечний, адже проходить через територію Грузії, а до Вірменії літак потрапляє з західної сторони, - авіакомпанія

В авіакомпанії наголошують, що наразі перешкод для польотів нема

Українська авіакомпанія «SkyUp Airlines» вирішила продовжити польоти до Вірменії, проте скасування рейсів не виключене. Про це повідомляє пресслужба SkyUp.

«Авіакомпанія SkyUp на основі проведених консультацій з відповідальними органами державної та авіаційної влади України та Республіки Вірменія прийняла рішення продовжити рейси Київ – Єреван у повному обсязі відповідно до анонсованого графіка. Наразі, за інформацією від офіційних джерел, ніяких перешкод для авіасполучення немає», – заявили у компанії.

У SkyUp наголосили, що постійно отримують оперативні дані від Міністерства закордонних справ, посольства України в Республіці Вірменія, Міністерства територіального управління та інфраструктури Республіки Вірменія та Посольства України в Вірменії, а також авіаційних контролюючих органів обох країн та диспетчерських служб, аеропорту Звартноц (Єреван, Вірменія).

«Усі вони наразі впевнені, що перешкод для виконання рейсів немає. Крім того, маршрут – цілком безпечний, адже проходить через територію Грузії, а до Вірменії літак потрапляє з західної сторони», – пояснюють в авіакомпанії.

Наголошується, що SkyUp продовжує постійний моніторинг та оцінку ризиків, щоб у разі змін припинити виконання рейсів, або ж розвернути літак чи сісти на запасний аеродром, якщо зміни відбудуться безпосередньо під час виконання польоту.

Нагадаємо, бої між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах тривають третій день. Сторони називають конфлікт війною. Вірменія готується до довгострокових військових дій.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.



