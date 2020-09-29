Карабаський конфлікт: прем’єр Вірменії закликав Меркель «приборкати» Туреччину



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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та канцлер Німеччини Ангела Меркель

Прем'єр-міністр Пашинян закликав канцлера Німеччини докласти всіх зусиль, щоб «приборкати агресивну, деструктивну позицію Туреччини»

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель вплинути на позицію Туреччини щодо подій у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє видання «Арменпресс».

«Прем'єр-міністр Пашинян закликав канцлера Німеччини докласти всіх зусиль, щоб приборкати агресивну, деструктивну позицію Туреччини та виключити її участь у цих заходах в регіоні», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Ангела Меркель закликала Вірменію й Азербайджан вирішувати конфлікт за допомогою мирних переговорів у рамках Мінської групи ОБСЄ.

Зазначимо, напередодні прем'єр Вірменії провів екстрене засідання Радбезу.

Зазначимо, що Вірменія обмежила виїзд з країни чоловіків від 18 до 55 років.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.