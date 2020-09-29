  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Карабаський конфлікт: прем’єр Вірменії закликав Меркель «приборкати» Туреччину

    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та канцлер Німеччини Ангела Меркель - Карабаський конфлікт: прем’єр Вірменії закликав Меркель «приборкати» Туреччину
    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та канцлер Німеччини Ангела Меркель

    Прем'єр-міністр Пашинян закликав канцлера Німеччини докласти всіх зусиль, щоб «приборкати агресивну, деструктивну позицію Туреччини»

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель вплинути на позицію Туреччини щодо подій у Нагірному Карабасі.

    Про це повідомляє видання «Арменпресс».

     «Прем'єр-міністр Пашинян закликав канцлера Німеччини докласти всіх зусиль, щоб приборкати агресивну, деструктивну позицію Туреччини та виключити її участь у цих заходах в регіоні», – йдеться у повідомленні.

    У свою чергу Ангела Меркель закликала Вірменію й Азербайджан вирішувати конфлікт за допомогою мирних переговорів у рамках Мінської групи ОБСЄ.

    Зазначимо, напередодні прем'єр Вірменії провів екстрене засідання Радбезу.

    Зазначимо, що Вірменія обмежила виїзд з країни чоловіків від 18 до 55 років.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

    Читайте також статті «Главкома»:
    Туреччина Німеччина Ангела Меркель Азербайджан Вірменія Нікол Пашинян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies