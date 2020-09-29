Азербайджан заявив про знищення одного з полків Вірменії



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Бої між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах тривають третій день

Азербайджанська сторона заявила, що полк «Мартуні» був розташований на території Ходжавенда

Міністерство оборони Азербайджану заявило про повне знищення в Карабасі одного з полків армії Вірменії. Про це повідомляє APA.

Зазначається, що мова йде про третій мотострілецький полк «Мартуні».

Азербайджанська сторона заявила, що полк був розташований на території Ходжавенда.

Також азербайджанські військові заявили про ліквідацію полковника вірменської артилерії на південному напрямку.

Нагадаємо, бої між країнами через Нагірний Карабах тривають третій день. Сторони називають конфлікт війною. Вірменія готується до довгострокових військових дій.

Зазначимо, напередодні прем'єр Вірменії провів екстрене засідання Радбезу.

Вірменія обмежила виїзд з країни чоловіків від 18 до 55 років.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.