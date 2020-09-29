Чи втрутиться Росія у карабахський конфлікт?

Якщо зважити на уявних терезах, то Вірменія Кремлю, напевно, на кілька сантиметрів ближче, але...

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Карабахский конфликт не имеет решения. Прямо сейчас нет и не может быть хорошего плана действий. Остаются только воздевания рук к небу и гуманитарные призывы. Но пока у обеих сторон еще слишком мало горя и много азарта для того, чтобы остановиться.

Вообще, это похоже на арабо-израильский конфликт. Все это началось еще когда никого из нас на свете не было. Поэтому починить здесь ничего нельзя – можно только сломать. Но от России, конечно, чего-то ждут. Просто потому что она большая, сильная, Россия – рядом. Союза тридцать лет нет, но советские магниты еще как-то работают, притягивая непохожие объекты. Если взвесить на воображаемых весах, то Армения Кремлю, наверное, на пару сантиметров ближе. Армения – одна из немногих стран, с кем у нас еще дружеские отношения и формально мы даже союзники по какому-то ОДКБ.

Но Азербайджаном правит наследный диктатор, а все диктаторы по умолчанию тоже наши друзья. Дело осложняется тем, что ближайший друг Баку – это Турция. А с турками мы за последние годы столько раз успели поругаться и помириться! Они сбивали наш самолет, мы бомбили их сородичей. Нами прекращались полеты, спускался с цепи Киселев, проклинались турецкие помидоры. С одной стороны, можно поругаться снова – чего уж. С другой, Путину сейчас вот этого только не хватало. На него после внезапного вируса, спутавшего все планы, свалился бесноватый Лукашенко, с которым не понятно, что теперь делать, а до кучи еще и Навального отравили и «баламут из интернета» стал огромной проблемой. Но если мы хотим, чтобы за доллар завтра давали 200 рублей, то можно, конечно, вмешаться еще и в Карабахский Ба-Бах. Меня же в связи со всей это кровавой заварухой волнует один прикладной вопрос. Нынешнее обострение – второе за короткий период.

Когда было первое, армяне и азербайджанцы буквально по всему миру от Голливуда и Парижа, до Лондона и Москвы начали устраивать стихийные бытовые столкновения. В России, и в моей Москве конкретно, и тех и других проживают десятки, если не сотни, тысяч. Как бы они не открыли второй фронт прямо здесь.

Когда война не в телевизоре или Ютубе, а прямо под окном, это заставляет совсем иначе посмотреть на так называемую геополитику.

Джерело: Эхо Москвы

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