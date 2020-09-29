  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Орехъ
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чи втрутиться Росія у карабахський конфлікт?

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Розсилка
    Чи втрутиться Росія у карабахський конфлікт?

    Якщо зважити на уявних терезах, то Вірменія Кремлю, напевно, на кілька сантиметрів ближче, але...

    Мовою оригіналу

    Карабахский конфликт не имеет решения. Прямо сейчас нет и не может быть хорошего плана действий. Остаются только воздевания рук к небу и гуманитарные призывы. Но пока у обеих сторон еще слишком мало горя и много азарта для того, чтобы остановиться.

    Вообще, это похоже на арабо-израильский конфликт. Все это началось еще когда никого из нас на свете не было. Поэтому починить здесь ничего нельзя – можно только сломать. Но от России, конечно, чего-то ждут. Просто потому что она большая, сильная, Россия – рядом. Союза тридцать лет нет, но советские магниты еще как-то работают, притягивая непохожие объекты. Если взвесить на воображаемых весах, то Армения Кремлю, наверное, на пару сантиметров ближе. Армения – одна из немногих стран, с кем у нас еще дружеские отношения и формально мы даже союзники по какому-то ОДКБ.

    Но Азербайджаном правит наследный диктатор, а все диктаторы по умолчанию тоже наши друзья. Дело осложняется тем, что ближайший друг Баку – это Турция. А с турками мы за последние годы столько раз успели поругаться и помириться! Они сбивали наш самолет, мы бомбили их сородичей. Нами прекращались полеты, спускался с цепи Киселев, проклинались турецкие помидоры. С одной стороны, можно поругаться снова – чего уж. С другой, Путину сейчас вот этого только не хватало. На него после внезапного вируса, спутавшего все планы, свалился бесноватый Лукашенко, с которым не понятно, что теперь делать, а до кучи еще и Навального отравили и «баламут из интернета» стал огромной проблемой. Но если мы хотим, чтобы за доллар завтра давали 200 рублей, то можно, конечно, вмешаться еще и в Карабахский Ба-Бах. Меня же в связи со всей это кровавой заварухой волнует один прикладной вопрос. Нынешнее обострение – второе за короткий период.

    Когда было первое, армяне и азербайджанцы буквально по всему миру от Голливуда и Парижа, до Лондона и Москвы начали устраивать стихийные бытовые столкновения. В России, и в моей Москве конкретно, и тех и других проживают десятки, если не сотни, тысяч. Как бы они не открыли второй фронт прямо здесь.

    Когда война не в телевизоре или Ютубе, а прямо под окном, это заставляет совсем иначе посмотреть на так называемую геополитику.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Туреччина Росія Путін Азербайджан Вірменія Нагорний Карабах
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віталій Дейнега
    Віталій Дейнега

    Волонтер

    Володимир Литвин
    Володимир Литвин

    Ексголова Верховної Ради

    Дмитро Гудков
    Дмитро Гудков

    ексдепутат Держдуми РФ

    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Директор Дипломатичної академії імені Генадія Удовенка при МЗС України, Надзвичайний та Повноважний Посол України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies