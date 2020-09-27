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    МАУ скасовує рейси до Єревана

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    МАУ тимчасово припиняє польоти до Вірменії - МАУ скасовує рейси до Єревана
    МАУ тимчасово припиняє польоти до Вірменії

    В авіакомпанії не прогнозують, коли відновлять польоти до Вірменії

    «Міжнародні авіалінії України» тимчасово припиняють рейси до столиці Вірменії, Єревана, через бойові дії на кордоні з Азербайджаном та воєнний стан у країні.

    Про це повідомляє пресслужба МАУ.

    Найближчий рейс МАУ до Єревана мав відбутися за розкладом завтра, 28 вересня, о 17:00. Представники авіакомпанії комунікують із пасажирами та мають надати необхідну підтримку.

    В авіакомпанії не прогнозують, коли відновлять польоти до країни.

    «Виконання рейсу до Єревана є неможливим до роз’яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку та Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору у небі над Азербайджаном та Вірменією», — заявив очільник компанії Євгеній Дихне.

    Найближчий рейс МАУ до Баку, Азербайджан, запланований на 4 жовтня. Чи відбудеться він — повідомлять згоду.

    До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

    На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

    Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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