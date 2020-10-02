Вірменія привела армію у повну бойову готовність
Всі підрозділи Збройних сил Вірменії зайняли оборонні райони
Підрозділи Збройних сил Вірменії в умовах воєнного стану приведені в стан повної бойової готовності. Про це повідомляє Міноборони країни в п'ятницю, 2 жовтня.
«В умовах воєнного стану всі підрозділи ЗС Вірменії приведені в стан повної бойової готовності. У військових частинах звільнені пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється поповнення підрозділів. Всі підрозділи ЗС Вірменії зайняли оборонні райони. Поповнення здійснюється у сприянні з органами місцевого самоврядування та добровольчого союзу Еркрапа», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.
Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.