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    Вірменія привела армію у повну бойову готовність

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    <span>Вірменія поповнює лави свого війська&nbsp;</span> - Вірменія привела армію у повну бойову готовність
    Вірменія поповнює лави свого війська 

    Всі підрозділи Збройних сил Вірменії зайняли оборонні райони

    Підрозділи Збройних сил Вірменії в умовах воєнного стану приведені в стан повної бойової готовності. Про це повідомляє Міноборони країни в п'ятницю, 2 жовтня.

    «В умовах воєнного стану всі підрозділи ЗС Вірменії приведені в стан повної бойової готовності. У військових частинах звільнені пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється поповнення підрозділів. Всі підрозділи ЗС Вірменії зайняли оборонні райони. Поповнення здійснюється у сприянні з органами місцевого самоврядування та добровольчого союзу Еркрапа», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося 1 жовтняАзербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

    Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 

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