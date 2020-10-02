Вірменія привела армію у повну бойову готовність



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Вірменія поповнює лави свого війська

Всі підрозділи Збройних сил Вірменії зайняли оборонні райони

Підрозділи Збройних сил Вірменії в умовах воєнного стану приведені в стан повної бойової готовності. Про це повідомляє Міноборони країни в п'ятницю, 2 жовтня.

«В умовах воєнного стану всі підрозділи ЗС Вірменії приведені в стан повної бойової готовності. У військових частинах звільнені пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється поповнення підрозділів. Всі підрозділи ЗС Вірменії зайняли оборонні райони. Поповнення здійснюється у сприянні з органами місцевого самоврядування та добровольчого союзу Еркрапа», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.