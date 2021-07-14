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    SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії

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    SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії - SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії
    SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії
    Фото: з відкритих джерел

    Перший рейс заплановано до 3 серпня

    Український лоукостер SkyUp оголосив про відкриття рейс з Києва й Львова до Саудівської Аравії. Про це повідомляє пресслужба SkyUp.

    Наразі відомо, що літаки маршуватимуть за рейсами:

    • Київ – Даммам – Київ;
    • Київ – Ер–Ріяд – Київ;
    • Львів – Даммам – Львів.

    Перший рейс заплановано до 3 серпня.

    Розклад рейсів і ціни на квитки:

    • Київ – Даммам – Київ: стартує 3 серпня, рейси щовівторка. Акційна ціна – $499* туди й назад. Звичайна ціна – від $307* в одну сторону.
    • Київ – Джидда – Київ: стартує 8 серпня, рейси по четвергах і неділях. Акційна ціна – $499* туди й назад. Звичайна ціна – від $307* в одну сторону.
    • Київ – Ер-Ріяд – Київ: стартує 4 серпня, рейси до Ер-Ріяду щосереди та щосуботи, рейси в Київ щочетверга та щонеділі. Акційна ціна – $499* туди й назад. Звичайна ціна – від $307* в одну сторону.
    • Львів – Даммам – Львів: стартує 5 серпня, рейси в Даммам по четвергах, рейси у Львів по п’ятницях. Акційна ціна – $499* туди й назад. Звичайна ціна – від $307* в одну сторону.

    Зокрема, варто звернути увагу на умови в’їзду до Саудівської Аравії.

    Вакцинованим мандрівникам необхідно мати при собі:

    • сертифікат стосовно повного курсу вакцинації затвердженими препаратами (Pfizer/BioNTech, Oxford–AstraZeneca, Moderna – 2 дози вакцини, Johnson & Johnson – 1 доза)
    • негативний ПЛР–тест, який було зроблено за три доби до в’їзду в країну.

    Невакциновані мандрівники зобов'язані:

    • мати при собі негативний ПЛР–тест, який було зроблено за три доби до в’їзду в країну;
    • відбути 7–денний карантин на території країни й зробити повторний ПЛР–тест на 1–й та 7–й день перебування на карантині.
    Теги: Київ Львів ціни авіаперевезення SkyUp
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    SkyUp запускає авіарейси до Саудівської Аравії