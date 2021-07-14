У Києві відкриють центри раннього втручання: чим вони займатимуться

У всіх розвинутих країнах світу вже довгий час успішно функціонує мережа центрів раннього втручання

Центри раннього втручання планують відкрити в усіх районах Києва. Такий проєкт рішення розглянули 14 липня під час засідання депутати Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров´я та соціальної політики. Про це повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань охорони здоров´я та соціальної політики Марини Порошенко, проєкт рішення дозволить вже в наступному році створити у кожному районі Києва соціальні установи для виявлення та профілактики порушень у дітей від народження до чотирьох років та підтримки їх родин.

«Створення Центрів раннього втручання ще на крок наблизить Київ до кращих європейських та світових прикладів надання соціальних послуг. У всіх розвинутих країнах світу вже довгий час успішно функціонує мережа центрів раннього втручання. Їх діяльність спрямована на раннє виявлення, профілактику та зменшення порушень розвитку у дітей, а також на супровід та підтримку їх родин», – підкреслила Марина Порошенко.

Як зазначила депутатка, послуга раннього втручання довела свою ефективність, оскільки дозволяє вчасно виявляти та коригувати порушення розвитку дитини, допомогти їй уникнути інвалідності та забезпечити повноцінне життя у майбутньому.

Нагадаємо, у Києві буде створено Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У Центрі надаватимуться послуги з медичної реабілітації, зі стаціонарної та мобільної паліативної допомоги, а також із денного догляду всім дітям з інвалідністю або для її запобігання на ранньому етапі, якщо до цього є покази. Створення КНП «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям» значно збільшить кількість київських дітей, які матимуть доступ до реабілітаційного лікування на амбулаторному етапі та до паліативного лікування.