Мільярдер Бренсон у космосі: політ транслюється у прямому ефірі

Політ власника Virgin Galactic триватиме близько двох годин

У неділю, 11 липня, мільярдер Річард Бренсон здійснив свій перший космічний політ на кораблі VSS Unity власної компанії Virgin Galactic. Пряма трансляція польоту велася на каналі Virgin Galactic в YouTube.

Відповідно до плану польоту, корабель відокремиться від носія на висоті 16 км та проведе в польоті близько двох годин.

Загалом на кораблі перебуває восьмеро людей: двоє пілотів й шестеро пасажирів – сам 70-річний Річард Бренсон, Бет Мозес, головний інструктор астронавтів Virgin Galactic; Колін Беннет, провідний інженер Virgin Galactic; і Сіріша Бандла, віцепрезидентка компанії зі зв’язків з урядом і досліджень. VSS Unity пілотують Дейв Маккей і Майкл Масуччі, а Фредерік Стеркоу та Келлі Латімер пілотуватимуть VMS Eve.

За планом польоту VSS Unity злетить під крилами літака-носія VMS Eve. На висоті близько 15 000 м Eve скине Unity, і космічний літак самостійно вирушить у суборбітальний простір. Eve і Unity повернуться до космодрому Америка.

Якщо все піде за планом, Річард Бренсон, як очікується, здійснить космічний політ всього за 9 діб до того, як компанія Blue Origin збирається досягти аналогічного досягнення зі своїм апаратом New Shepherd. У польоті, запланованому на 20 липня, має взяти участь засновник Amazon Джефф Безос.

Після приземлення Бренсон пообіцяв зробити важливу заяву, яка спричинить розвиток космічних подорожей.

Як повідомлялося раніше, Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року у космос на кораблі відправиться засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого вони запустять продаж квитків.