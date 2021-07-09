Політ Бренсона у космос: коли дивитися трансляцію

Перший туристичний політ у космос відбудеться 11 липня

Мільярдер Річард Бренсон у неділю, 11 липня, о 16:00 за київським часом полетить у космос. Це буде перший туристичний політ на ракеті SpaceShipTwo Unity, яку виготовила власна компанія британського мільярдера – Virgin Galactic.

За подією можна буде слідкувати на YouTube-каналі Virgin Galactic.

Про політ Бренсона у космос стало відомо 2 липня. Такий анонс дав зрозуміти, що найбагатша людина у світі Джефф Безос не буде першим туристом у космосі, оскільки британець полетить туди на девʼять днів раніше, ніж засновник компанії Amazon.

Загалом на кораблі буде шість членів екіпажу – пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також сам глава компанії Річард Бренсон.

Головна астронавт-інструктор компанії Virgin Бетт Мозес спостерігатиме за виконанням завдань випробувального польоту. Вона була першою жінкою, яка здійснила космічний політ на комерційному космічному кораблі VSS Unity VF-01 22 лютого 2019 року.

Безос же оголосив про рішення відправитися у космос на початку червня. Мільярдер розповів, що це було мрією всього його життя. Він відправиться у суборбітальний політ на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard 20 липня цього року.

Напарниками по польоту стануть брат Безоса Марк, 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк і невідомий, який викупив право відправитись у космос за $28 млн на аукціоні.

Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року у космос на кораблі відправиться засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого вони запустять продаж квитків.