Словаччина готова допомогти Україні винищувачами Міг-29

Також наша країна отримає від Словаччини танки

Словаччина може передати Україні винищувачі та танки. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Едуард Геґера, передає СT24.

Варто зауважити, що у червні Словаччина попросила Чеську Республіку допомогти їй захистити повітряний простір, поки вона не отримає винищувачі F-16, які повинні замінити Міг-29.

За словами прем'єр-міністра Словаччини, його країна потребує допомоги чеських бійців протягом близько року.

Натомість його країна передасть Україні Міг-29 російського виробництва для захисту нашої країни.

За словами прем'єра також наша країна отримає танки, однак він не може про це говорити докладно, оскільки «навіть Україна попросила нас не розповідати про це обладнання».

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

Також стало відомо, що Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.