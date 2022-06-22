Словаччина готова передати Україні винищувачі

Авіапростір країни можуть захистити Польща і Чехія

Братислава має умову надання МіГ-29

Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29. Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист свого повітряного простору з Польщею і Чехією. Про це повідомляє Business Insider.

Раніше також повідомлялося, що Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Словаччині було запропоновано тільки 15 німецьких танків.

На думку Міністерства оборони, це нерівносильний обмін, тому запланована угода зірвалася.

Нагадаємо, раніше Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву.

Також ішлося про те, що Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови.

Польща просить Сполучені Штати Америки надати їй вживані літаки з подібними експлуатаційними можливостями. Польща готова негайно домовитися про умови закупівлі цих машин.

Читайте також: