Словацький прем'єр вперше за останні 13 років відвідає США



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Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегрін зустрінеться із Дональдом Трампом

В останній раз Білий дім відвідував прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда в 2006 році

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні відправився з офіційним візитом до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Aktuality.

Це буде перший візит словацького прем'єра в США за останні 13 років, в останній раз Білий дім відвідував прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда в 2006 році на запрошення тодішнього президента США Джорджа Буша.

Радник з питань зовнішньої політики Пітер Кмек заявив, що переговори будуть розділені на три етапи - перший етап буде основним посланням обох лідерів для ЗМІ.

«У більш широкому форматі мова піде про дуже широкі теми, які стосуються глобальних відносин, відносин з ЄС, США і двосторонніх відносин», - додав Кмек.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 13 травня.

Джерело: Європейська правда