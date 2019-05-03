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    Словацький прем'єр вперше за останні 13 років відвідає США

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    <p><span>Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегрін зустрінеться із Дональдом Трампом<o:p></o:p></span></p> - Словацький прем'єр вперше за останні 13 років відвідає США

    Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегрін зустрінеться із Дональдом Трампом

    В останній раз Білий дім відвідував прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда в 2006 році

    Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні відправився з офіційним візитом до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

    Про це повідомляє Aktuality.

    Це буде перший візит словацького прем'єра в США за останні 13 років, в останній раз Білий дім відвідував прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда в 2006 році на запрошення тодішнього президента США Джорджа Буша.

    Радник з питань зовнішньої політики Пітер Кмек заявив, що переговори будуть розділені на три етапи - перший етап буде основним посланням обох лідерів для ЗМІ.

    «У більш широкому форматі мова піде про дуже широкі теми, які стосуються глобальних відносин, відносин з ЄС, США і двосторонніх відносин», - додав Кмек.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 13 травня.

    Джерело: Європейська правда

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