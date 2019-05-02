Трамп запросив Орбана до Вашингтона



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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться із Трампом 13 травня

Переговори Трампа з Орбаном пройдуть у вузькому колі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 13 травня.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив угорському виданню Origo.

За словами Сійярто, Трамп запросив Орбана з робочим візитом до Вашингтона. Згідно з офіційним запрошенням, зустріч відбудеться 13 травня в другій половині дня. Переговори пройдуть у вузькому колі.

До порядку денного зустрічі увійшли питання енергетичної безпеки, співпраці в галузі оборони, двосторонніх відносин і питань регіональної безпеки.

Як відомо, у 2016 році Орбан став першим лідером в Європейському Союзі, який підтримав Трампа під час президентської кампанії в США.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан листом привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Джерело: Європейська правда