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    Трамп запросив Орбана до Вашингтона

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться із Трампом 13 травня</p> - Трамп запросив Орбана до Вашингтона

    Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться із Трампом 13 травня

    Переговори Трампа з Орбаном пройдуть у вузькому колі

    Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні 13 травня.

    Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив угорському виданню Origo.

    За словами Сійярто, Трамп запросив Орбана з робочим візитом до Вашингтона. Згідно з офіційним запрошенням, зустріч відбудеться 13 травня в другій половині дня. Переговори пройдуть у вузькому колі.

    До порядку денного зустрічі увійшли питання енергетичної безпеки, співпраці в галузі оборони, двосторонніх відносин і питань регіональної безпеки.

    Як відомо, у 2016 році Орбан став першим лідером в Європейському Союзі, який підтримав Трампа під час президентської кампанії в США.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан листом привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

    Джерело: Європейська правда

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