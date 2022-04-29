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    Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня

    Дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall - Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня
    Дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall
    фото Михайла Федорова

    Енергетична система Powerwall має високу автономність

    Американський бізнесмен, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall.

    Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, це надсучасне обладнання допоможе жителям областей, які найбільше постраждали від російської окупації.

    «Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики», – сказав Федоров.

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    Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня
    Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня
    Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня
    Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня

    За словами міністра, сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall вже отримали дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені.

    Напередодні Starlink офіційно зареєстрував своє представництво в Україні.

    Теги: росія окупанти енергетика війна електроенергія інтернет Київщина Україна Tesla Ілон Маск Михайло Федоров окупація #stoprussia Starlink
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    Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня