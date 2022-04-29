Маск передав сонячні станції Tesla Powerwall для Бородянки та Ірпеня

Дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall

Дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall

Енергетична система Powerwall має високу автономність

Американський бізнесмен, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, це надсучасне обладнання допоможе жителям областей, які найбільше постраждали від російської окупації.

«Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики», – сказав Федоров.

За словами міністра, сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall вже отримали дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені.

Напередодні Starlink офіційно зареєстрував своє представництво в Україні.