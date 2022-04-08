Словацький зенітний комплекс С-300 уже прибув до України

Словаччина допомогла Україні, посилаючись на дозвіл Статуту ООН

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер підтвердив передачу України зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300. Про це пише словацьке видання SME.

Геґер, який перебуває у Києві разом із представниками Єврокомісії, заявив, що словацький ЗРК С-300 вже залишив територію країни базування.

Словацький прем’єр, коментуючи цю інформацію, послався на Статут ООН. «На підставі звернення України про допомогу у здійсненні самооборони згідно зі статтею 51 Статуту ООН, як прямий наслідок збройної агресії з боку Російської Федерації, Словацька Республіка передала Україні ЗРК С-300», – пояснив Геґер.

У статті 51 Статуту ООН сказано, що цей документ жодною мірою не зачіпає права на індивідуальну чи колективну самооборону у випадку, якщо відбудеться збройний напад на члена Організації.

Видання пише, що секретна операція із перевезення словацького С-300 до України тривала два дні. У вівторок, 5 квітня, один із словацьких телеканалів опублікував кадри із міністром оборони країни Ярославом Надем у місті Середь, де військову техніку, схожу на С-300, вантажили на вагони.

Надь тоді пояснив, що він був присутній при перевезенні зброї на східні кордони країни, для забезпечення розміщення військ НАТО у районі Середя.

"Ми робимо багато логістичних операцій, щоб забезпечити прихід військ НАТО до Словаччини. Я не знаю, про що ви конкретно запитуєте. Ми нічого не відправляємо в Україну, я мав би щось знати про це", – заявив очільник словацького міністерства оборони.

Нагадаємо, що Сполучені Штати обговорювали із європейськими партнерами, зокрема, із Словаччиною, можливість передачі для України систем протиповітряної оборони ще у середині березня.

30 березня прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує надсилання до України систем протиповітряної оборони С-300. Також Янша наголосив, що не потрібно багато говорити про ту зброю, яку Європа надає чи готова надати Україні.