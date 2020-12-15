Бюджетної ночі не буде. Нардеп повідомив, коли ухвалять бюджет-2021

Сьогодні до 18:00 депутати підтримають проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік, – Железняк

Народні депутати сьогодні до 18:00 підтримають проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік. Про це заявив народний депутат з партії «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Не буде бюджетної ночі. Я був на всіх нарадах, пов’язаних з бюджетом. Голосувався (сьогодні – ред.) Бюджетний кодекс, документ, яким говориться, як розподіляються гроші. І там були проголосовані конституційною більшістю дуже важливі правки. Перша правка – щоб залишити акциз у громад, щоб у місцевих органів влади було на 7,5 млрд більше грошей, якими вони будуть далі будувати дороги, лікарні, дитсадки», – сказав Железняк.

За його словами, друга важлива правка – про те, що гроші, які повинні були піти на закупівлю ліків, і не були використані, будуть використані наступного року.

«Саме це стало тою проблемою, що бюджет називається розбалансований, тобто треба зробити певні коригування. І зараз, до 16:00 буде тривати підготовка документів, і я думаю десь до 18:00 буде ухвалений бюджет», – заявив нардеп.

Железняк стверджує, що фракція «Голос» цей проєкт бюджету 2021 року підтримувати не буде.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.