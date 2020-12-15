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    Бюджетної ночі не буде. Нардеп повідомив, коли ухвалять бюджет-2021

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    У проєкті державного бюджету закладено&nbsp;1 трильйон і 92 мільярди&nbsp;гривень доходів, а витрат &ndash; 1 трильйон і 328 мільярдів&nbsp;гривень - Бюджетної ночі не буде. Нардеп повідомив, коли ухвалять бюджет-2021
    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні до 18:00 депутати підтримають проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік, – Железняк

    Народні депутати сьогодні до 18:00 підтримають проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік. Про це заявив народний депутат з партії «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

    «Не буде бюджетної ночі. Я був на всіх нарадах, пов’язаних з бюджетом. Голосувався (сьогодні – ред.) Бюджетний кодекс, документ, яким говориться, як розподіляються гроші. І там були проголосовані конституційною більшістю дуже важливі правки. Перша правка – щоб залишити акциз у громад, щоб у місцевих органів влади було на 7,5 млрд більше грошей, якими вони будуть далі будувати дороги, лікарні, дитсадки», – сказав Железняк.

    За його словами, друга важлива правка – про те, що гроші, які повинні були піти на закупівлю ліків, і не були використані, будуть використані наступного року.

    «Саме це стало тою проблемою, що бюджет називається розбалансований,  тобто треба зробити певні коригування. І зараз, до 16:00 буде тривати підготовка документів, і я думаю десь до 18:00 буде ухвалений бюджет», – заявив нардеп.

    Железняк стверджує, що фракція «Голос» цей проєкт бюджету 2021 року підтримувати не буде.

    Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

    Напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021

    5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон. 

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. 

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

    Теги: МВФ дороги депутат бюджет гроші закон уряд
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