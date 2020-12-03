Ще один депутат зі «Слуги народу» на засіданні Ради розважався інтимними фото

Інцидент стався під час виступу нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Мамки

Євген Петруняк потрапив у кадр з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки, під час трансляції виступу колеги

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Петруняк сьогодні, 3 грудня, під час засідання Верховної Ради розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

На це звернув увагу фотокореспондент #Букв.

«Інцидент стався під час виступу нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки», ─ йдеться у повдіомленні.

Депутати «слуги народу» в чаті фракції посміялися з цього інциденту, вказавши, що главу податкового і фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева «збуджує тільки фіскалізація».

Нагадаємо, 29 листопада нардепа зі «Слуги народу» Олега Семінського спіймали за інтимним листуванням у Раді.

Також 17 листопада депутати знову ж з фракції «Слуга народу» під час засідання Ради ділилися «порнухою».

Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

Також нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською».