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    Ще один депутат зі «Слуги народу» на засіданні Ради розважався інтимними фото

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    Інцидент стався під час виступу нардепа від &laquo;Опозиційної платформи &ndash; За життя&raquo; Григорія Мамки - Ще один депутат зі «Слуги народу» на засіданні Ради розважався інтимними фото
    Інцидент стався під час виступу нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Мамки

    Євген Петруняк потрапив у кадр з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки, під час трансляції виступу колеги

    Народний депутат від «Слуги народу» Євген Петруняк сьогодні, 3 грудня, під час засідання Верховної Ради розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.   

    На це звернув увагу фотокореспондент #Букв.

    «Інцидент стався під час виступу нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки», ─ йдеться у повдіомленні.

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    Депутати «слуги народу» в чаті фракції посміялися з цього інциденту, вказавши, що главу податкового і фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева «збуджує тільки фіскалізація».

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    Нагадаємо, 29 листопада нардепа зі «Слуги народу» Олега Семінського спіймали за інтимним листуванням у Раді.

    Також 17 листопада депутати знову ж з фракції «Слуга народу» під час засідання Ради ділилися «порнухою».

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. 

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    Також нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською».

    Теги: депутат скандал фотокореспондент партія Слуга народу секс
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