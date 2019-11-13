«Слуга народу» вирішила відправити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком



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Радикал Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль»

На думку Арахамії, Герус «повинен був зарядити в ніс Ляшку відразу ж після слова «здрастуйте»

Фракція «Слуга народу» вирішила відправити голову комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса на дзюдо після бійки з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

Про це сказав голова фракції Давид Арахамія. За його словами, Герус повинен був вдарити Ляшка першим.

«По-моєму, він повинен був зарядити в ніс Ляшку відразу ж після слова «здрастуйте», – вважає Арахамія.

Він також заявив, що у фракції вирішили відправити Геруса на тренінг із дзюдо.

«Провели (бесіду, - ред.) і навіть вирішили направити його на тренінг із дзюдо, в спортивну секцію», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль».

Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.