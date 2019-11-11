Ляшко витанцьовував на концерті зірки російського шансону (відео)



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«Бив морду» за російську електроенергію, а потім розважався під російську попсу

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко сходив на концерт пропутінської співачки Любові Успенської.

Про це пише КП.

Концерт пройшов у Палаці спорту 10 листопада. Квитки коштували від 850 до 4700 гривень. Найдорожчі місця були викуплені повністю. Глядачам Успенська повідомила, що до п'ятої ранку знімала в Києві новий кліп.

Концерт Любові Успенської був присвячений її 65-річчю, програма називалася «Історія великої любові» і поєднувала знамениті хіти співачки і композиції з останніх альбомів.

Шанувальником співачки виявився лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який під час виступу Успенської танцював із своєю дружиною Росітою.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.