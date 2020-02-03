«Слуга народу» Гео Лерос назвав свого колегу Брагаря довбо*бом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос

Гео Лерос обматюкав свого колегу Брагара через скандальну пораду пенсіонерці

Народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос назвав свого колегу по фракції Євгена Брагар довбо*бом.

Про це Лерос написав на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином Гео Лерос відреагував на пропозицію нардепа Брагаря продати собаку, щоб заплатити за «комуналку».

Як повідомлялося, Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги.

Нагадаємо, 25-річний член парламентської фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Євген Брагар також звернувся до Національної поліції з вимогою притягти до кримінальної відповідальності за ст. 161 ККУ двох жінок, аеророзвідницю й військового медика, що вимагали від водія міжміського автобуса Луцьк-Київ припинити показ кінопродукції російського виробництва.

Читайте також: