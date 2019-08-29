Два конфузи від «Слуги народу» в перший день роботи Верховної Ради: про путч Порошенка та нового главу МОЗ



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Спочатку Ліза Богуцька «випадково» злила інформацію про Арсена Авакова. А потім Михайло Радуцький з нецензурною лексикою розповів про свого кандидата на посаду глави МОЗ

Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька під час першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання в месенджері пояснювала, чому вирішили залишити Арсена Авакова на посаді глави МВС. Фото з листуванням розмістило видання Страна.UA.

У повідомленні йшлося про те, що нібито експрезидент України Петро Порошенко готує переворот, і для цього треба залишити Авакова.

«Лєночка, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фбна всю фракцію СН. Хочу тільки тобі написати ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб відразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я засмучена дуже, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Пєтя готує путч», — йдеться в повідомленні.

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Сьогодні стало відомо, що кандидатура Авакова розглядається на посаду голови МВС. Депутат Олександр Дубінський заявив, що саме Аваков буде єдиним міністром, який залишиться на посаді.

СМС-пригоди Радуцького

Новообраний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради листувався щодо кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я.

Фотограф Цензор.НЕТ відзняв це листування.

«Моя людина Зоряна Черненко» - написав Радуцький.

«А то всі п###ть, що Супрун", - отримав він у відповідь від якогось Ігоря Нікона.

«Х#й їм в жопу!!!» - відреагував Радуцький.

Але на цьому СМС-пригоди Радуцького не завершились. Невдовзі Радуцький помітив, що фото його листування потрапило в інтернет. Він запропонував співрозмовнику спробувати «зняти» публікацію, проте той його відрадив.

«Ага, треба їм спробувати зняти», - пише Радуцький.

«Не чіпайте», - радять йому.

«Я про Цензор», - уточнює Радуцький.

«Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти. Тільки якщо у вас там чудові стосунки», - пояснили новообраному депутату.

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Нагадаємо, сьогодні з’явилась інформація, що на посаду міністра охорони здоров’я розглядається кандидатура Зоряни Черненко, яка очолює комісію з питань реформування системи охорони здоров`я Громадської ради при МОЗ.

Михайло Радуцький – засновник клініки «Борис». Його кандидатуру напочатку розглядалась на посаду очільника МОЗ. Він розповідав, що президент Володимир Зеленський «дуже наполегливо пропонував» йому очолити це відомство, але він відмовився, тому що більше користі принесе в парламенті.