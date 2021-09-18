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    Разумкову раптово змінили охорону

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    &laquo;Після того, як закінчиться каденція, я не матиму охорони, так само буду ходити по вулицях і зможу нормально дивитися людям в очі&raquo; &ndash; Разумков - Разумкову раптово змінили охорону

    «Після того, як закінчиться каденція, я не матиму охорони, так само буду ходити по вулицях і зможу нормально дивитися людям в очі» – Разумков

    Фото РБК-Україна

    Перебуваючи на лікарняному, Разумкову почали міняти охоронців, однак він не розцінює це як тиск

    Доки голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває на лікарняному, йому надали інших державних охоронців. Своєю чергою він не вважає це тиском, адже охорона йому, як стверджує спікер, взагалі не потрібна. З такою заявою він виступив на одному з телеканалів.

    «Що стосується тиску... З одного боку, коли ти знаходишся на лікарняному, а тобі починають міняти охорону. Для когось – це, може бути, було б тиском. Для мене – це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони. Зараз досить просто ходжу по вулицях, якщо мені треба, розмовляю з людьми. І впевнений, що і після того, як закінчиться моя каденція, я не матиму охорони, так само сам буду ходити по вулицях і зможу нормально дивитися людям в очі», – пояснив Дмитро Разумков.

    До слова, Разумков знаходиться на самоізоляції у зв'язку з коронавірусною хворобою.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

    «У понеділок у нас відбудеться засідання фракції, поки порядку денного нема, але навряд чи таке питання будуть заздалегідь анонсувати, – кажуть співрозмовники в «Слузі народу». – Поки нема такого, щоб вже рахували голоси за відставку, працювали з конкретними групами, але те, що конфлікт загострюється, – це правда», – підсумував спікер.

    Як повідомлялося, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджється у Верховній Раді».

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    Теги: Верховна Рада партія Слуга народу Дмитро Разумков охорона
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    Разумкову раптово змінили охорону