У Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ

Федір Веніславський нагадав, що Україна не розірвала дипвідносини з країною-окупантом

Україна виконує свої міжнародні зобов'язання, дозволяючи проводити в диппредставництвах Росії у найбільших українських містах голосування на виборах до Держдуми РФ. Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

Коментуючи відкриття виборчих дільниць у посольстві і в консульствах Росії, нардеп зазначив, що з точки зору міжнародного права, є конвенція про консульські зносини, є конвенція щодо дипломатичних зносин.

«Навіть якщо між двома державами були розірвані дипломатичні зносини, то це не означає розірвання консульських зносин. Головним завданням консульських установ України за кордоном і консульських установ інших країн на території України є забезпечення реалізації прав і свобод громадян відповідної держави», – заявив нардеп.

Веніславський нагадав, що Україна «не розірвала навіть дипломатичні зносини з країною–окупантом, не говорячи про консульські».

«Україна виконує всі зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів, і надає громадянам Росії можливість реалізувати свої конституційні права. Україна веде себе як цивілізована країна», – додав «слуга народу».

Додамо, що Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО.

Як відомо, 17 вересня, на виборах до Державної думи РФ не пустили спостерігачів на дільниці, де голосують жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

Читайте також: