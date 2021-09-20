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    У «Слузі народу» бачать проблеми після невизнання Україною виборів в Держдуму

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    Депутат Максим Бужанський бачить проблеми після невизнання Україною виборів в Держдуму - У «Слузі народу» бачать проблеми після невизнання Україною виборів в Держдуму
    Депутат Максим Бужанський бачить проблеми після невизнання Україною виборів в Держдуму
    Фото з відкритих джерел

    Бужанського стурбувало невизнання виборів у Держдуму РФ

    Невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу по нашій газотранспортній системі. Таку думку висловив депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський.

    «Я думаю, Верховна Рада не визнає вибори у Держдуму РФ у зв'язку з тим, що вони незаконно проводяться на українській території Криму і ОРДЛО і в них беруть незакону участь наші громадяни. І якщо я правильно розумію логіку процесу, то сформований нелегітимною, з нашої точки зору, Думою російський уряд автоматично так само буде нелегітимним в наших очах. Не розумію, з яким легітимним органом РФ ми, у такому разі, будемо підписувати документи про продовження транзиту газу, за яке так активно боремося. Безумовно, я не фахівець в цих питаннях міжнародного права і міждержавних відносин. Просто трохи переживаю, як би в патріотичному пориві про це не забули фахівці», – написав Бужанський на своєму телеграм-каналі.

    Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

    Зокрема, за інформацією телеканалу «Дождь», такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

    Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

    У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

    Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

    Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

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    Теги: МЗС Росія Верховна Рада вибори санкції Путін ОРДЛО Максим Бужанський
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    У «Слузі народу» бачать проблеми після невизнання Україною виборів в Держдуму