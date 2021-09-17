Турборежим – це міф. Рада за два роки ухвалила менше законів, ніж попередники

Комітет виборців розвіяв міф про «турборежим» Верховної Ради

Народні депутати Верховної Ради попереднього, восьмого скликання, ухвалили у перші два роки роботи більше законів, ніж депутати теперішнього, дев’ятого скликання. Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 років) народними депутатами восьмого скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати Ради дев’ятого скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів – 552.

Також депутати восьмого скликання зареєстрували більше законопроектів – 7,3 тис. У депутатів дев’ятого скликання – 5,6 тис. Упродовж перших двох років роботи у Раді восьмого скликання відбулося 246 пленарних засідань, Раді дев’ятого скликання скликання – 212 засідань.

«Так званий «турборежим» виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності Ради восьмого і дев’ятого скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім парламентом. При цьому у парламенті залишилися старі проблеми на кшталт реєстрації значної кількості законодавчого спаму, ухвалення законопроектів без повноцінного обговорення та нераціонального планування законодавчої роботи. В цілому монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Верховної Ради, попри наявність відповідних можливостей», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

До слова, на початку літа спікер парламенту Дмитро Разумков відхрестився від «турборежиму» в Раді. Мовляв, його й ніколи не було.

Раніше, наприкінці жовтня 2019 року, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада поступово завершує так званий «турборежим».

Також нагадаємо, що за пів року депутати дев'ятого скликання ухвалили менше законів, ніж їхні попередники.