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    Мендель розповіла, чи піде Зеленський на другий термін

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    Мендель зазначила, що хотіла б побачити Зеленського на другому терміні - Мендель розповіла, чи піде Зеленський на другий термін
    Мендель зазначила, що хотіла б побачити Зеленського на другому терміні

    Зеленський може виставити свою кандидатуру на наступних президентських виборах

    Володимир Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він має виконати хоча б половину своєї програми.

    Про це прессекретарки президента Юлія Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

    Мендель зазначила, що хотіла б побачити Зеленського на другому терміні. Водночас вона підкреслила, що не впевнена, чи хоче залишатися прес-секретарем у разі його повторного обрання.

    При цьому у неї поцікавилися, що потрібно зробити Зеленському, щоб бути обраним вдруге.

    «Думаю, закінчити хоча б половину його програми. Це людина дуже масштабного мислення. Ми дуже відучилися мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести. Ви розумієте, це хлопчик з бідної сім'ї, такий же, як більшість наших сімей. Інтелігенти-батьки, 90-і роки, самостановлення, вплив Росії, розпад Радянського Союзу і так далі. Але подивіться, де він. Тому що він не боїться мріяти», – відповіла Мендель.

    При цьому вона зізналася, що не впевнена в тому, що хоче залишитися прессекретарем Зеленського у випадку його повторного обрання.

    До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

    Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

    Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.

    Теги: Володимир Зеленський Юлія Мендель
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