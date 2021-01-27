Зеленський заявив, що хоче йти на другий термін – нардеп

Президент Зеленський, за інформацією нардепа Гео Лероса, заявив своєму найближчому оточенню, що піде на другий термін

Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін

Президент України Володимир Зеленський планує йти на другий президентський термін.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос в Facebook.

Лерос заявив, що має інформацію про те, що президент Зеленський буде балотуватися на другий термін.

За словами депутата, Зеленський заявив про це під час святкування свого дня народження, 25 січня.

«Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін», – написав Лерос.

У грудні 2020 року дружина президента України Олена Зеленська в інтерв'ю заявила, що Володимир Зеленський поки не обговорював з нею ідею піти на другий президентський термін.

Під час президентської кампанії Зеленський запевняв, що йде тільки на одну каденцію.

Однак на пресконференції 20 травня він заявив, що йому не вистачить одної президентської каденції для виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок .

На цій же пресконференції Зеленський сказав, що тривалість його каденції на посаді глави держави залежить від волі українців.

Нагадаємо, що, згідно із свіжими рейтингами, відрив Зеленського від найближчого переслідувача, Петра Порошенка, скоротився до 4%.