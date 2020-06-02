Я рік пролежала у Феофанії: одна з колишніх міністрів розказала, що її отруїли в Кабміні



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З лютого по вересень 2005 року Білозір обіймала посаду міністра культури і мистецтв у першому уряді Юлії Тимошенко

Білозір зізналася, що стала жертвою отруєння під час роботи в Кабінеті міністрів і майже рік змушена була відновлювати своє здоров'я

Оксана Білозір відверто розповіла про той період, коли вона була народним депутатом і очолювала Міністерство культури України. Вона зізналася, що стала жертвою отруєння під час роботи в Кабінеті міністрів і майже рік змушена була відновлювати своє здоров'я. Про це вона розповіла телеканалу «Україна».

Українська співачка і політичний діяч Оксана Білозір розповіла, що в політику вона пішла свідомо та навіть отримала для цього профільну освіту. Вона чекала від роботи в міністерстві набагато більшого, очікувала, що там її чекає колективна робота. Однак вона зіткнулася з тим, що всі працюють самі за себе і можуть запросто вкрасти чужі ідеї.

«Я думала, що там буде якась колективна робота. Але такого не було. Там кожен депутат працював на себе. Конкуренція проявлялася багато у чому - наприклад, можна генерувати ідеї, які хтось зі сторони почує, і на наступний день твоя ідея вже кимось опрацьована і внесена. Там свої закони», - Білозір повідомила у програмі «Зоряний шлях».

Вона додала, що найстрашнішим випробуванням для неї на посаді міністра стало отруєння. Вона протягом 12 діб практично не спала, а після – майже рік лікувалася в лікарні та заново вчилася ходити, оскільки у неї в результаті отруєння запалився спинний мозок і виник частковий параліч.

«Я рік лежала в Феофанії. Я не могла ходити, не могла пересуватися. Мене чоловік просто садив на велосипед, тому що мені треба було розробляти ноги, щоб зняти параліч, і я крутила педалі. Це було найважливіше відкриття для мене, що хтось просто може хотіти мене вбити», - зізналася екснардеп і міністр.

До слова, посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський. Учора, 1 червня, стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко погодився очолити міністерство культури та інформаційної політики. Він зазначив, що з колишнім міністром Володимиром Бородянським у нього була ефективна співпраця. Ткаченко впевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.