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    Біля Сум стався викид аміаку

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    <span>Неподалік залізничної станції Торопилівка Сумської області стався витік аміаку</span> - Біля Сум стався викид аміаку
    Неподалік залізничної станції Торопилівка Сумської області стався витік аміаку

    Нештатну ситуацію на підприємстві спричинила розгерметизація залізничної цистерни

    У Сумській області поблизу залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку. При цьому концентрація аміаку в повітрі знаходиться в межах норми.

    Про це повідомили в Сумській облдержадміністрації.

    Інцидент стався 7 жовтня. На місце інциденту одразу виїхали представники поліції, лабораторного центру і рятувальники.

    «За інформацією директора лабораторного центру Володимира Збаражського, концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою і не несе загрози життю та здоров'ю мешканців Степанівки або інших населених пунктів області», - повідомили в ОДА. 

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    Під Сумами стався викид аміаку Під Сумами, на станції Торопилівка, що в Степанівці, стався викид аміаку. Факт викиду підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Милаш. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко повідомила, що сталася розгерметизація залізничної цистерни. . Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживлужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Працівники управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей. Відео, на якому, ймовірно, зняли момент викиду, виклали в Instagram близько 13 години 7 жовтня.

    Допис, поширений 0542.ua - сайт мiста Суми (@0542.ua)

    При цьому у прокуратурі Сумської області повідомили, що за фактом викиду аміаку правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Напередодні в Держекоінспекції заявили, що на Миколаївщині сталося екологічне лихоЧастина жителів Первомайська, що у Миколаївській області, на тиждень залишилася без води, як питної, так і такої, що використовується для господарських потреб.  А Держрибагентство зафіксувало масовий мор риби, зокрема, рідкісних червонокнижних видів. 

     

    екологія ДСНС залізниця Сумщина надзвичайні ситуації рятувальники небезпека
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