Біля Сум стався викид аміаку
Нештатну ситуацію на підприємстві спричинила розгерметизація залізничної цистерни
У Сумській області поблизу залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку. При цьому концентрація аміаку в повітрі знаходиться в межах норми.
Про це повідомили в Сумській облдержадміністрації.
Інцидент стався 7 жовтня. На місце інциденту одразу виїхали представники поліції, лабораторного центру і рятувальники.
«За інформацією директора лабораторного центру Володимира Збаражського, концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою і не несе загрози життю та здоров'ю мешканців Степанівки або інших населених пунктів області», - повідомили в ОДА.
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Під Сумами стався викид аміаку Під Сумами, на станції Торопилівка, що в Степанівці, стався викид аміаку. Факт викиду підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Милаш. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко повідомила, що сталася розгерметизація залізничної цистерни. . Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживлужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Працівники управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей. Відео, на якому, ймовірно, зняли момент викиду, виклали в Instagram близько 13 години 7 жовтня.
При цьому у прокуратурі Сумської області повідомили, що за фактом викиду аміаку правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Напередодні в Держекоінспекції заявили, що на Миколаївщині сталося екологічне лихо. Частина жителів Первомайська, що у Миколаївській області, на тиждень залишилася без води, як питної, так і такої, що використовується для господарських потреб. А Держрибагентство зафіксувало масовий мор риби, зокрема, рідкісних червонокнижних видів.