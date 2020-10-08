Біля Сум стався викид аміаку



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Неподалік залізничної станції Торопилівка Сумської області стався витік аміаку

Нештатну ситуацію на підприємстві спричинила розгерметизація залізничної цистерни

У Сумській області поблизу залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку. При цьому концентрація аміаку в повітрі знаходиться в межах норми.

Про це повідомили в Сумській облдержадміністрації.

Інцидент стався 7 жовтня. На місце інциденту одразу виїхали представники поліції, лабораторного центру і рятувальники.

«За інформацією директора лабораторного центру Володимира Збаражського, концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою і не несе загрози життю та здоров'ю мешканців Степанівки або інших населених пунктів області», - повідомили в ОДА.

При цьому у прокуратурі Сумської області повідомили, що за фактом викиду аміаку правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Напередодні в Держекоінспекції заявили, що на Миколаївщині сталося екологічне лихо. Частина жителів Первомайська, що у Миколаївській області, на тиждень залишилася без води, як питної, так і такої, що використовується для господарських потреб. А Держрибагентство зафіксувало масовий мор риби, зокрема, рідкісних червонокнижних видів.