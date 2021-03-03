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    Смертельна ДТП на Донеччині: потяг зім'яв Audi, наче бляшанку

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    ДТП сталась на залізничному нерегульованому переїзді в селі Новоселівка Покровського району - Смертельна ДТП на Донеччині: потяг зім'яв Audi, наче бляшанку
    ДТП сталась на залізничному нерегульованому переїзді в селі Новоселівка Покровського району
    Фото: ДСНС

    Через зіткнення легковика з потягом загинув водій автівки

    У Донецькій області сьогодні, 3 березня, на залізничному нерегульованому переїзді в селі Новоселівка поїзд зіткнувся з легковим автомобілем. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «О 09:30 в Головне управління надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася, приблизно, о 09:00 внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським приміським потягом сполученням Скотувата - Слов'янськ на залізничному нерегульованому переїзді в селі Новоселівка Покровського району», - йдеться в повідомленні.

    В результаті ДТП в автомобілі було затиснуто дві людини. Одну з них з авто дістали представники ЗСУ і бригади швидкої медичної допомоги до прибуття рятувальників.

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    Смертельна ДТП на Донеччині: потяг зім'яв Audi, наче бляшанку
    Смертельна ДТП на Донеччині: потяг зім'яв Audi, наче бляшанку
    Смертельна ДТП на Донеччині: потяг зім'яв Audi, наче бляшанку
    Смертельна ДТП на Донеччині: потяг зім'яв Audi, наче бляшанку

    О 12:20 рятувальники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту демонтували водійські двері легкового автомобіля, після чого деблокували загиблого водія 1964 року народження і передали тіло працівникам Національної поліції.

    Рух по залізничній колії було тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій.

    Теги: ДТП ДСНС Донеччина потяг водій рятувальники
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