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    Дубінський влаштував ДТП із постраждалими на Львівщині

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    Олександр Дубінський фігурує в багатьох скандалах - Дубінський влаштував ДТП із постраждалими на Львівщині
    Олександр Дубінський фігурує в багатьох скандалах
    Фото з відкритих джерел

    Дубінський за кермом Toyota Land Cruiser на зустрічній смузі протаранив автомобіль

    Сьогодні, 1 березня, на автодорозі поблизу міста Стрий Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нардепа Олександра Дубінського.

    Аварія трапилась о 6:20. Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    У Стрийському районному відділі поліції Zaxid.net підтвердили інформацію про цю ДТП.

    За інформацією поліції, автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas. Водій та пасажир цього автомобіля отримали травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав.

    Нагадаємо, що народного депутата Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції «Слуга народу» на засіданні парламенту 2 лютого. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінський більше не є представником фракції СН.

    Дубінський вважає такий крок безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни. Про це скандальний депутат написав на своїй сторінці в мережі Facebook, у якому обізвав колишніх соратників боягузами і негідниками.

    Нещодавно стало відомо, що Дубінський вирішив розпродати свій розкішний автопарк.

    У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря. Так, на одному з ресурсів, що спеціалізуються на продажу машин, були виставлені Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G 55 AMG і Honda S2000.

    Теги: ДТП Львівщина автомобіль Олександр Дубінський
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