Масштабна аварія у Києві сталася через смерть водія за кермом

Некероване авто протаранило сусідню машину на Березняках

Кілька автомобілів сьогодні зіштовхнулися в Дніпровському районі. За словами очевидців, водій одного з них раптово помер за кермом та в'їхав у зустрічну машину.

Про обставини трагедії розповідається на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

У дописі зазначають, що ДТП сталася на вулиці Юрія Шумського. Очевидці кажуть, що водія однієї з машин намагалися реанімувати медики, однак врятувати його не вдалося.

Причини раптової смерті наразі невідомі.

На відео можна побачити, що на місці події працюють декілька бригад екстреної медичної допомоги та поліцейські.

Внаслідок аварії, на дорозі по вул. Юрія Шумського ускладнено рух.

Як повідомлялося раніше, в середу, 3 березня, п'яний водій таксі на пішохідному переході на вулиці Петра Запорожця збив матір з дитячим візком після чого намагався втекти з місця інциденту.