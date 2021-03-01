ДТП на Вінниччині: водій збив пішоходів і переховувався в лікарні

Зараз правопорушник знаходиться у лікарні під охороною поліції

Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці події

На Вінниччині правоохоронці встановили місцезнаходження водія та автомобіля, який 27 лютого в Тульчинському районі насмерть збив пішохода і втік з місця ДТП.

Пошкоджений автомобіль Toyota Land Cruiser Prado чоловік сховав у свого товариша на території Чечельницької територіальної громади. За таке правопорушення зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення, повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Аварія сталась близько 21-ї години у селищі Кирнасівка на вулиці Соборній. Водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado збив 52-річного чоловіка, який разом з двома односельцями йшов по узбіччю дороги. Не зупиняючись, правопорушник з місця аварії втік. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці події.

Як розповів начальник Тульчинського районного відділу поліції Василь Костишен, завдяки проведеним першочерговим слідчим та оперативним заходам поліцейські встановили кермувальника автівки та місцезнаходження транспортного засобу. Іномарку 41-річний правопорушник, житель Чечельницької територіальної громади, сховав на території господарства свого товариша, а сам зі скаргами на стан здоров’я звернувся до медичного закладу. У вчиненому він зізнався, а втечу пояснив страхом відповідальності.

Зараз правопорушник знаходиться у лікарні під охороною поліції. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 березня, на автодорозі поблизу міста Стрий Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нардепа Олександра Дубінського. За інформацією поліції, автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas. Водій та пасажир цього автомобіля отримали травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав.