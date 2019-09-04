Смертельна ДТП у Харкові: колонія, куди відправили Зайцеву, більше схожа на санаторій (фото)



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Майже санаторна колонія Олени Зайцевої Фото: пресс-служба Покровского исправительного центра №79

Засуджені відбувають терміни в комфортних умовах і можуть виїжджати за межі колонії

Стало відомо, в яких умовах відбуватиме термін Олена Зайцева – винуватиця страшного ДТП у центрі Харкова, в якій загинули шість людей, а ще п'ять отримали серйозні травми.

Як розповіли в Південно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції, в Покровському виправному центрі №79, де відбуває термін Зайцева, існує можливість покинути центр за рішенням адміністрації не частіше ніж один раз на місяць. Про це пише видання «Сьогодні».

Також головний спеціаліст Управління у зв'язках із засобами масової інформації та громадськістю Анна Трушева додала, що на території центру створені комфортні умови, а засуджені можуть залишати його межі.

«Засудженим, які відбувають покарання у виправних центрах, дозволені короткочасні виїзди за межі виправного центру за спеціальним дозволом адміністрації. Це можуть бути короткочасні виїзди на термін до семи днів без урахування часу на дорогу у зв’язку з якимись життєвими обставини», – заявили в управлінні.

До причин, за якими засуджені можуть покинути межі установи, відносяться смерть родичів, лікування або здача іспитів у навчальному закладі. Також ув'язнені можуть, в якості заохочення за сумлінну поведінку і ставлення до роботи, «виїхати до близьких родичів за межі виправного центру на святкові, неробочі, вихідні дні, Але не більше одного разу на місяць».

Тим часом, на сайті Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань відзначається, що виправний центр відноситься до закладів «відкритого типу для утримання жінок, засуджених до обмеження волі» з мінімальним рівнем безпеки, полегшеними умовами утримання для вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.

Судячи з фотографій, викладених на сайті установи, умови в виправному центрі кращі, ніж у багатьох студентських гуртожитках: в обідній залі для засуджених створений штучний водоспад і декоративний куточок в українському стилі.

У засуджених є можливість займатися в спортивній секції і майстерні, а двічі на тиждень «жителі» центру виїжджають в поліклініку, або ж відвідують фахівців в інший час – за потребою.

Напередодні стало відомо, що засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, наприкінці серпня засудженого до 10 років ув'язнення у справі смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова етапували в Крюковську виправну колонію №29 на Полтавщині.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.