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    Дронова, який вчинив ДТП із шістьома загиблими у Харкові, етапували в колонію

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    <span>Геннадій Дронов за засіданні Харківського апеляційного суду</span> - Дронова, який вчинив ДТП із шістьома загиблими у Харкові, етапували в колонію
    Геннадій Дронов за засіданні Харківського апеляційного суду
    Фото: Павла Пахоменка

    Питання щодо етапування другої засудженої у справі Олени Зайцевої ще в процесі узгоджень

    Засудженого до 10 років ув'язнення у справі смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова етапували в Крюковську виправну колонію №29 на Полтавщині.

    Про це 29 серпня повідомляє MediaPort.

    Зазначається, що інформацію щодо рішення про етапування Дронова надала речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дар'я Мартинова.

    Дані також підтвердив захисник Дронова Сергій Перепелиця. За його словами, Дронова етапували до Крюковської колонії 28 серпня.

    Крюковська колонія — виправна колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для засуджених чоловіків. Зокрема, там відбував покарання Андрій Полтавець, засуджений за ДТП із шістьома загиблими у 2008 році.

    Питання щодо етапування другої засудженої у справі Олени Зайцевої, за даними Мартинової, ще в процесі узгоджень. Рішення приймає Державна кримінально-виконавча служба України.

    Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинули шестеро людей, а ще п’ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

    Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

    У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова залишився у силі – 10 років позбавлення волі для кожного.

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