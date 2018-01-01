Смертельна ДТП у Харкові: Суд заарештував 18-річного водія
- Сьогодні, 01:33
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Тигран Енгибарян заарештований на 60 днів без можливості внесення застави
Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів без можливості внесення застави 18-річного Тиграна Енгибаряна, який на автомобілі Toyota Cаmry на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході.
Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.
«Київський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури Харківської області та обрав для 18-річного молодика - підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть та завідомому залишенні без допомоги постраждалого (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.
Енгибарян під час засідання визнав свою провину, передає місцеве видання 057.ua. Адвокат просив у суду домашнього арешту для підозрюваного.
Як повідомив начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, аварія трапилася на вул. Салтівське шосе. Автомобіль насмерть збив 17-річного хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході і навіть не зупинився. Автомобіль зник з місця події.
Автомобіль та водія знайшли через кілька годин після ДТП.
Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, призначено низку судових експертиз. У прокуратурі відзначили, що максимальна санкція статей передбачає 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.