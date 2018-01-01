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    Смертельна ДТП у Харкові: Суд заарештував 18-річного водія

    Тигран Енгибарян заарештований на 60 днів без можливості внесення застави
    Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів без можливості внесення застави 18-річного Тиграна Енгибаряна, який на автомобілі Toyota Cаmry на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході. Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області. «Київський районний суд Харкова підтримав позицію
    • Сьогодні, 01:33
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    Засідання суду
    Фото: Прес-служба прокуратури Харківської області
    Засідання суду

    Тигран Енгибарян заарештований на 60 днів без можливості внесення застави

    Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів без можливості внесення застави 18-річного Тиграна Енгибаряна, який на автомобілі Toyota Cаmry на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході.

    Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

    «Київський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури Харківської області та обрав для 18-річного молодика - підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть та завідомому залишенні без допомоги постраждалого (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.

    Енгибарян під час засідання визнав свою провину, передає місцеве видання 057.ua. Адвокат просив у суду домашнього арешту для підозрюваного.

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    Смертельна ДТП у Харкові: Суд заарештував 18-річного водія
    Смертельна ДТП у Харкові: Суд заарештував 18-річного водія
    Смертельна ДТП у Харкові: Суд заарештував 18-річного водія
    Смертельна ДТП у Харкові: Суд заарештував 18-річного водія

    Як повідомив начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, аварія трапилася на вул. Салтівське шосе. Автомобіль насмерть збив 17-річного хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході і навіть не зупинився. Автомобіль зник з місця події.

    Автомобіль та водія знайшли через кілька годин після ДТП.

    Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, призначено низку судових експертиз. У прокуратурі відзначили, що максимальна санкція статей передбачає 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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