Смертельна ДТП у Харкові: Суд заарештував 18-річного водія

Тигран Енгибарян заарештований на 60 днів без можливості внесення застави

Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів без можливості внесення застави 18-річного Тиграна Енгибаряна, який на автомобілі Toyota Cаmry на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході. Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області. «Київський районний суд Харкова підтримав позицію



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Фото: Прес-служба прокуратури Харківської області Засідання суду

Тигран Енгибарян заарештований на 60 днів без можливості внесення застави

Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів без можливості внесення застави 18-річного Тиграна Енгибаряна, який на автомобілі Toyota Cаmry на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.