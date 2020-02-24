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    Смертельний коронавірус: літак із пасажирами з Риму зупинили в аеропорту Маврикія

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    Смертельний коронавірус: літак із пасажирами з Риму зупинили в аеропорту Маврикія
    Ілюстративне фото

    Місцева влада заявила, що в'їзд у країну можливий лише за умови, що пасажирів буде розміщено на карантинний період у двох місцевих лікарнях

    Пасажирів на рейсі Alitalia з Риму зупинили після посадки сьогодні вранці в аеропорту Маврикія, острова в Індійському океані.

    Місцева влада заявила, що в'їзд в країну можливий лише за умови, що вони будуть розміщені на карантинний період у двох місцевих лікарнях.

    Альтернатива - повернутися до Італії негайно, не висаджуючись, і на борту того ж літака, на якому вони прибули.

    Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

    Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

    Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

    Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

    Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».

    ЄС місцева влада Італія літак смерть вірус
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