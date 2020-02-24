Одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт



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Місцевому жителю було повідомлено про підозру за дії щодо працівників правоохоронного органу

Підозрюваного у травмуванні поліцейських в Нових Санжарах Полтавської області суд відправив під нічний домашній арешт в той час, як поліція готує ще підозри учасникам заворушень у Нових Санжарах. Про це повідомив речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

«Чоловіка суд відправив під нічний домашній арешт на два місяці», - сказав він.

За його словами, це місцевий житель, якому було повідомлено про підозру за дії щодо працівників правоохоронного органу.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленский записав відеозвернення у зв'язку з протестами у Нових Санжарах після приїзду українців з Китаю. Зеленський вважає, що реакція громадян на евакуацію українців з Уханя продемонструвала, що Україна - це Європа, але епохи Середньовіччя.

Як повідомляв «Главком», у четвер увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.