В Україні в зв’язку з ризиком Covid-19 пасажирам авіарейсів вимірюють температуру
За словами прем’єра Олексія Гончарука, в Україні працює національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавируса.
Уряд України ввів додаткову процедуру контролю авіарейсів з ряду країн з підвищеним ризиком поширення коронавірусу Covid-19 - пасажирам в аеропортах вимірюють температуру. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
«Ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах», – написав Гончарук.
За словами прем’єра, в Україні працює національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавируса.
Також український уряд щодня контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації про досвід різних країн: як розвивається вірус, який зараз інкубаційний період і так далі.
«Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей», – підкреслив Гончарук.
Як відомо, поліція з’ясовує, хто спровокував штучну паніку у Нових Санжарах, куди евакуювали з Китаю громадян України.
Напередодні міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином.
Також вона в черговий раз повторила, що в Україні наразі немає інфікованих коронавірусом людей.
Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.
До слова, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.