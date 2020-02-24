В Україні в зв’язку з ризиком Covid-19 пасажирам авіарейсів вимірюють температуру



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Фото: pixabay.com

За словами прем’єра Олексія Гончарука, в Україні працює національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавируса.

Уряд України ввів додаткову процедуру контролю авіарейсів з ряду країн з підвищеним ризиком поширення коронавірусу Covid-19 - пасажирам в аеропортах вимірюють температуру. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах», – написав Гончарук.

За словами прем’єра, в Україні працює національний штаб, який двічі в день збирає інформацію по країні на виявлення коронавируса.

Також український уряд щодня контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації про досвід різних країн: як розвивається вірус, який зараз інкубаційний період і так далі.

«Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей», – підкреслив Гончарук.

Як відомо, поліція з’ясовує, хто спровокував штучну паніку у Нових Санжарах, куди евакуювали з Китаю громадян України.

Напередодні міністр охорони здоров'я Україна Зоряна Скалецька пояснила українцям різницю між обсервацією та карантином.

Також вона в черговий раз повторила, що в Україні наразі немає інфікованих коронавірусом людей.

Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

До слова, епідеміологи у Нових Санжарах зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Китаю.