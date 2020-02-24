  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи

    • Розсилка
    Італійська влада вирішила&nbsp;скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу через коронавірус&nbsp; - Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи
    Італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу через коронавірус 

    Міста у північних провінціях Ломбардія і Венето закриті на карантин, близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади не виходити з дому

    Італія запроваджує надзвичайні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в зв'язку з найсерйознішим спалахом в Європі: кількість заражених в країні перевищила 150, з них 110 в Ломбардії і 21 в Венето.

    Десятки міст в Італії на карантині, скасований Венеціанський карнавал, а модельєр Джорджіо Армані вирішив провести показ без глядачів.

    Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про нові заходи після того, як стало відомо, що двоє італійських громадян померли від цього захворювання.

    78-річний чоловік з підтвердженим діагнозом «коронавірус» помер в провінції Венето, а 77-річна жінка померла в Ломбардії.

    23 лютого влада Італії підтвердила третій летальний випадок: від коронавірусу померла жінка похилого віку, яка лікувалася від раку в одній в лікарень міста Крему, в 45 км на схід від Мілана.

    11 містечок північних провінціях Ломбардія і Венето закриті на карантин. Близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади не виходити з дому.

    Як пояснив прем'єр-міністр, без спеціального дозволу відтепер заборонено входити або залишати зони, де був зафіксований новий вірус.

    У цих районах скасовані заняття в школах і університетах і церковні богослужіння, закриті музеї, скасовані всі спортивні заходи, включаючи матч чемпіонату Італії з футболу (Серії А), який повинен був відбутися в неділю.

    Італійська влада побоюються, що вірус уже вирвався за межі ізольованих осередків в Ломбардії і Венето, що ускладнює боротьбу з його поширенням.

    «Ступінь заразності цього вірусу дуже висока, він дуже потужний», - зазначив глава відділу охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера.

    Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

    Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - в якості запобіжного заходу.

    Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу. Щоправда, через кілька годин Австрія зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

    Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам:

    «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вони приймають. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».

    ЄС здоров'я місцева влада Європа Італія музеї смерть театр карантин влада Джузеппе Конте Венеція вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ