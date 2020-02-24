Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи



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Італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу через коронавірус

Міста у північних провінціях Ломбардія і Венето закриті на карантин, близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади не виходити з дому

Італія запроваджує надзвичайні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в зв'язку з найсерйознішим спалахом в Європі: кількість заражених в країні перевищила 150, з них 110 в Ломбардії і 21 в Венето.

Десятки міст в Італії на карантині, скасований Венеціанський карнавал, а модельєр Джорджіо Армані вирішив провести показ без глядачів.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про нові заходи після того, як стало відомо, що двоє італійських громадян померли від цього захворювання.

78-річний чоловік з підтвердженим діагнозом «коронавірус» помер в провінції Венето, а 77-річна жінка померла в Ломбардії.

23 лютого влада Італії підтвердила третій летальний випадок: від коронавірусу померла жінка похилого віку, яка лікувалася від раку в одній в лікарень міста Крему, в 45 км на схід від Мілана.

11 містечок північних провінціях Ломбардія і Венето закриті на карантин. Близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади не виходити з дому.

Як пояснив прем'єр-міністр, без спеціального дозволу відтепер заборонено входити або залишати зони, де був зафіксований новий вірус.

У цих районах скасовані заняття в школах і університетах і церковні богослужіння, закриті музеї, скасовані всі спортивні заходи, включаючи матч чемпіонату Італії з футболу (Серії А), який повинен був відбутися в неділю.

Італійська влада побоюються, що вірус уже вирвався за межі ізольованих осередків в Ломбардії і Венето, що ускладнює боротьбу з його поширенням.

«Ступінь заразності цього вірусу дуже висока, він дуже потужний», - зазначив глава відділу охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - в якості запобіжного заходу.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу. Щоправда, через кілька годин Австрія зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам:

«Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вони приймають. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».