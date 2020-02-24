В Італії зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу



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У лікарні помер 88-річний чоловік, який проживав у регіоні Ломбардія

В Італії п'ята зафіксована смерть від коронавірусу, в лікарні помер 88-річний чоловік, який проживав у регіоні Ломбардія. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За офіційними даними, 219 осіб інфіковані коронавірусом у Італії. До цих даних входять, у тому числі, померлі та пацієнти, які одужали і були виписані.

Раніше сьогодні вранці з'явилася інформація про смерть 84-річного чоловіка в Бергамо. Люди похилого віку найбільше схильні до зараження новим коронавірусом.

«Давайте почекаємо, щоб побачити результати вжитих учора заходів, які зроблять свій внесок у вповільнення поширення хвороби. Ніхто не думав, що поширення буде таким агресивним», - сказав президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».